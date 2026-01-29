Condanna al tribunale per mantenimento non versato e società fittizia

L’uomo è stato condannato in tribunale per non aver pagato gli assegni di mantenimento alla donna. La vicenda si è svolta ad Avellino e si è conclusa con una sentenza definitiva. La donna aveva denunciato il mancato versamento, e ora l’uomo dovrà affrontare le conseguenze della decisione giudiziaria.

Avellino, 29 gennaio 2026 - Si è concluso con una condanna il procedimento che ha visto coinvolto un uomo, accusato da una donna di non aver versato gli assegni di mantenimento dovuti. La denunciante era assistita dall’avvocato penalista Risaria Vietri.La società di pulizie e le contestazioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Uomo Benevento: sanzionata società di autonoleggio con partita IVA fittizia Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale: al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi Il tribunale civile ha incaricato una consulenza tecnica contabile per valutare le condizioni finanziarie di Francesco Totti e Ilary Blasi, al fine di stabilire l’ammontare del mantenimento. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Avellino Uomo Argomenti discussi: Espressioni sconvenienti negli scritti difensivi, avvocato condannato al risarcimento; Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato. Presentata istanza di ricusazione; Amianto, maxi condanna a Ministero Interno: oltre un milione a familiari vigile fuoco spezzino (rassegna stampa).; Resto mancato al distributore: lo recupera, perde il lavoro ma vince in tribunale. Ispezione al Tribunale di Brescia dopo la condanna a 5 anni per abusi su una bimba di 10 anniEra abbastanza prevedibile che la sentenza del tribunale di Brescia per lo stupro di una bimba di 10 anni avrebbe fatto discutere ... ilfattoquotidiano.it Testamento sospetto a Torino, uomo pretende l’eredità da sei milioni della defunta signora Pinuccia: chiesta condanna per circonvenzione di incapaceTre anni e sei mesi di carcere. Oggi, 27 gennaio, al tribunale di Torino, il sostituto procuratore Paolo Cappelli ha chiesto una condanna questa pena per Enzo Pinelli, 56 anni, commerciante di automob ... torinotoday.it ASSOLUZIONE | Il Tribunale di Cosenza respinge la richiesta di condanna per maltrattamenti in famiglia: attese le motivazioni facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.