Benevento | sanzionata società di autonoleggio con partita IVA fittizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Le scorse settimane, nell'ambito delle politiche di sicurezza e controllo del territorio, con particolare riguardo agli esercizi pubblici operanti nella Provincia di Benevento, la Polizia di Stato ha svolto una serie di controlli amministrativi, tesi alla verifica del rispetto delle norme di settore. In particolare, la Polizia Stradale di Benevento ha individuato alcuni esercizi commerciali preposti all'autonoleggio senza conducente, i quali, apparentemente operanti nel rispetto della normativa, usufruivano illegalmente di agevolazioni fiscali non dovute, consentendo di individuare e segnalare le società all'Ufficio Analisi e Ricerche della Direzione provinciale Agenzia delle Entrate di Benevento.

