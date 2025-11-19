Benevento | sanzionata società di autonoleggio con partita IVA fittizia
Tempo di lettura: < 1 minuto Le scorse settimane, nell’ambito delle politiche di sicurezza e controllo del territorio, con particolare riguardo agli esercizi pubblici operanti nella Provincia di Benevento, la Polizia di Stato ha svolto una serie di controlli amministrativi, tesi alla verifica del rispetto delle norme di settore. In particolare, la Polizia Stradale di Benevento ha individuato alcuni esercizi commerciali preposti all’autonoleggio senza conducente, i quali, apparentemente operanti nel rispetto della normativa, usufruivano illegalmente di agevolazioni fiscali non dovute, consentendo di individuare e segnalare le società all’Ufficio Analisi e Ricerche della Direzione provinciale Agenzia delle Entrate di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tvsette Benevento. . LE NEWS IN DIRETTA DI MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025 ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, società di autonoleggio sequestrata su iniziativa della Procura - Squadra Mobile e Polizia Stradale hanno dato attuazione ad un provvedimento adottato dal Gip del Tribunale, dopo indagini condotte dalla ... Lo riporta ilmattino.it
Benevento, società di autonoleggio sequestrata su iniziativa della Procura - Gli agenti nella giornata di ieri hanno fatto tappa presso questa società di autonoleggio ubicata dopo San Giorgio del Sannio, lungo la via che conduce alla Puglia. Riporta ilmattino.it