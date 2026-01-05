Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale | al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi

Il tribunale civile ha incaricato una consulenza tecnica contabile per valutare le condizioni finanziarie di Francesco Totti e Ilary Blasi, al fine di stabilire l’ammontare del mantenimento. La procedura mira a determinare con precisione quanto Totti debba contribuire al sostegno della famiglia, considerando proprietà, conti correnti e altre risorse dei due ex coniugi. La decisione finale si baserà sulla ricostruzione accurata delle rispettive situazioni finanziarie.

