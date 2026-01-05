Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale | al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi
Il tribunale civile ha incaricato una consulenza tecnica contabile per valutare le condizioni finanziarie di Francesco Totti e Ilary Blasi, al fine di stabilire l’ammontare del mantenimento. La procedura mira a determinare con precisione quanto Totti debba contribuire al sostegno della famiglia, considerando proprietà, conti correnti e altre risorse dei due ex coniugi. La decisione finale si baserà sulla ricostruzione accurata delle rispettive situazioni finanziarie.
Quanto dovrebbe versare davvero ogni mese Francesco Totti all’ex moglie Ilary Blasi? È a questa domanda che cercherà di trovare una risposta il tribunale civile, che ha disposto proprio nelle scorse ore una consulenza tecnica contabile per ricostruire le situazioni finanziarie dei due ex coniugi. L’obiettivo è chiaro: capire se l’assegno di mantenimento ai figli da 12.500 euro che l’ex capitano giallorosso versa ogni mese sia corretto oppure no. La consulenza contabile. A chiedere la consulenza contabile sono stati gli avvocati di Ilary Blasi, ma poco più tardi ha fatto seguito un’istanza analoga anche dei legali dell’ex capitano della Roma. 🔗 Leggi su Open.online
