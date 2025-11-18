Stazione ferroviaria | Lasciate che le auto si possano avvicinare al marciapiede
La zona della stazione ferroviaria è particolarmente congestionata da quando sono inziati i lavori per la nuova stazione degli autobus e, soprattutto, per il rifacimento di piazzale Karl Marx. Partendo da questa considerazione e raccogliendo le numerose proteste da parte di cittadini che vengono sanzionati per aver violato il divieto di transito nelle corsie a fianco del manciapiede della stazione, il consigliere comunale Ivan Piraccini (Patto per Cesena-Azione-Pri) ha presentato un’ interrogazione alla giunta comunale segnalando le accresciute difficoltà per una salita o discesa rapida di chi arriva o deve partire e viene accompagnato in auto alla stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
