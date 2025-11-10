UBS vede l’S&P 500 salire a 7.500 punti con crescita utili
UBS prevede che l’indice S&P 500, rappresentativo delle società più capitalizzate in USA, salirà a 7.500 punti il??prossimo anno, dai circa 6.728 attuali. A trainare l’indice delle Blue-Chips americane, stando agli analisti della banca d’affari svizzera, sarà la crescita degli utili, stimata in circa il 14,4%, di cui quasi la metà proveniente dai titoli tecnologici. La doppia faccia del medaglia. La previsione riflette quella che UBS definisce una “storia a due metà” per l’economia globale. La banca d’affari prevede infatti venti contrari nel breve termine, che lasceranno il posto a una crescita più forte più avanti nel 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
