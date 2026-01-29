Castellammare il Prefetto nomina la Commissione di indagine | verifiche su possibili infiltrazioni camorristiche

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato ufficialmente una Commissione di indagine per controllare eventuali infiltrazioni camorristiche a Castellammare di Stabia. La decisione arriva su delega del Ministro dell’Interno, e mira a fare chiarezza su possibili collegamenti tra la criminalità organizzata e le istituzioni locali. La commissione dovrà verificare documenti e atti del Comune per capire se ci sono rischi nascosti.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha ufficialmente nominato la Commissione di indagine per l’accesso agli atti presso il Comune di Castellammare di Stabia. Il provvedimento rientra nelle misure previste dalla normativa antimafia ed è finalizzato a verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale. La Commissione avrà il compito di analizzare atti amministrativi, procedure, appalti e funzionamento degli uffici comunali, al fine di accertare eventuali condizionamenti da parte della camorra o di altre organizzazioni criminali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castellammare, il Prefetto nomina la Commissione di indagine: verifiche su possibili infiltrazioni camorristiche Approfondimenti su Castellammare Stabia Inchiesta sul voto di scambio, il prefetto nomina una Commissione antimafia in Comune a Modugno A inizio novembre, Modugno è stata teatro di un'inchiesta della DDA di Bari e della guardia di finanza, che ha coinvolto il voto di scambio politico-mafioso nelle elezioni del 2020 e delle europee del 2024. Meta sotto indagine: la Commissione spagnola avvia verifiche sul tracciamento occulto Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Castellammare Stabia Argomenti discussi: Castellammare. Juve Stabia, porte chiuse al Menti contro l'Entella. La gara tra Juve Stabia e Virtus Entella si giocherà senza pubblico per decisione del Prefetto, queste le parole del Primo Cittadino di Castellammare di Stabia #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #virtusentella #luigivicinanza Link all'articolo al facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.