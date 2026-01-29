Commissione d’inchiesta su ecoreati e frodi alimentari le novità dalla missione negli Emirati arabi | La ricerca va avanti

La Commissione parlamentare che indaga su ecoreati e frodi alimentari ha appena terminato la sua missione negli Emirati Arabi. I deputati italiani hanno visitato diversi siti e ascoltato testimoni, cercando di fare luce su attività illecite legate ai rifiuti e ai prodotti agroalimentari. Nonostante le difficoltà, i lavori continuano e le indagini proseguiranno.

Si è conclusa la missione negli Emirati arabi della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Tra i membri della delegazione, anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Gisella Naturale.

