Al via la missione ufficiale di Mattarella negli Emirati Arabi | amicizia e collaborazione

Questa mattina il presidente Mattarella è partito per gli Emirati Arabi. La sua visita ufficiale punta a rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Emirati. Durante il viaggio, Mattarella ha espresso gratitudine per l’accoglienza calorosa ricevuta e ha sottolineato l’importanza di consolidare i legami tra i due paesi. La missione proseguirà con incontri e accordi ufficiali per rafforzare la cooperazione economica e culturale.

Roma, 28 gen. (askanews) – "La ringrazio molto dell'accoglienza che lei sta riservando a me e alla delegazione che mi accompagna con questo spirito di amicizia tra i nostri paesi. Sono lietissimo di restituire la visita che lei ha fatto un anno fa a Roma, una visita graditissima e molto importante perl'Italia che ha lasciato grandi segni concreti della nostra collaborazione. Devo confidarle che sono tornato molto spesso col pensiero al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inconytrando ad Abu Dhabi, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed al Nahyan, primo appuntamento della sua visita nel Golfo: prima visita negli Emirati Arabi di un capo di Stato italiano.

