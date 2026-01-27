Tappa negli Emirati Arabi per la commissione Ecomafie | Importante confronto su gestione sfide comuni

La visita della commissione Ecomafie negli Emirati Arabi Uniti ha rappresentato un momento di confronto su tematiche ambientali e sfide condivise. La missione, guidata dal deputato Jacopo Morrone, ha permesso di approfondire le questioni legate alla gestione dei rifiuti e alle attività illecite nel settore ambientale e agroalimentare. La prima tappa si è conclusa con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le parti coinvolte.

Sì è conclusa la prima delle due tappe della missione negli Emirati Arabi Uniti della 'Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari', presieduta dal deputato Jacopo Morrone. La delegazione, composta, oltre che da Morrone, dai senatori Gisella Naturale (M5S) e Nicola Irto (Pd) e dai deputati Gianni Lampis (Fdo) e Calogero Pisano (Nm), dopo essere stata accolta martedì mattina ad Abu Dhabi dall'Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara, ha svolto una serie di incontri istituzionali e di approfondimento sui temi di propria competenza.

