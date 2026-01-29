Com’è possibile nascere a Napoli e tifare Juventus avete dei problemi? | Caterina Balivo lancia la provocazione a Spazio Napoli
Caterina Balivo provoca i tifosi partenopei durante un’intervista a “Spazio Napoli”. La conduttrice si rivolge con una domanda diretta: “Com’è possibile nascere a Napoli e tifare Juventus?” La frase ha scatenato reazioni tra gli spettatori, alcuni scherzano, altri si sentono offesi. La polemica si accende sui social e tra gli appassionati di calcio.
“Come fai a nascere a Napoli e tifare un’altra squadra?”: Caterina Balivo lancia la provocazione durante un’intervista a “ Spazio Napoli “. Come reagiranno i napoletani che tifano Juve? La conduttrice de “ La Volta Buona ” ha parlato della sua fede calcistica e ha raccontato che la scorsa settimana ha preso un aereo da Roma a Torino proprio per andare a vedere la partita Juventus-Napoli. Balivo ha spiegato di aver incontrato tanti tifosi della squadra bianconera provenienti da Napoli e ha aggiunto: “Quando ho preso l’aereo da Roma a Torino c’erano tanti juventini napoletani. Io ho chiesto loro ‘Com’è possibile che succeda questa cosa, avete dei problemi? ‘ Davvero, mi chiedo come si fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
