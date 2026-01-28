Caterina Balivo ha scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus con una battuta che non è passata inosservata. Durante un’intervista, ha chiesto: “Nasci a Napoli e tifi Juve?”. La domanda ha fatto infuriare molti sostenitori bianconeri, che hanno reagito sui social, criticando la sua frase e accusandola di mancare di rispetto. La polemica continua a tenere banco, mentre i tifosi della Juventus si preparano a difendere la loro fede.

(Adnkronos) – “Come fai a nascere a Napoli e tifare un’altra squadra?”. Caterina Balivo fa infuriare i tifosi della Juventus. La conduttrice di La volta buona, programma pomeridiano di Raiuno, è un’accanita tifosa del Napoli. Nell’ultimo turno di campionato, la formazione azzurra è stata travolta dalla Juventus che si è imposta per 3-0 sui partenopei nella sfida giocata a Torino. “Quando ho preso l’aereo da Roma a Torino, a bordo c’erano tanti juventini che erano anche napoletani. Ho detto ‘ma com’è possibile che succeda questa cosa? Avete dei problemi?’. Mi hanno guardato stupiti per la domanda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caterina Balivo: “Nasci a Napoli e tifi Juve?”. Tifosi bianconeri infuriati

