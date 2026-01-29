Colpo da 85mila euro ladro incastrato dal Dna Tradito dalle tracce lasciate sulla torcia

Un ladro è stato finalmente catturato a Pollenza dopo tre anni di indagini. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato un uomo albanese di 34 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver rubato 85 mila euro. A tradirlo sono state le tracce di DNA trovate sulla torcia lasciata sul luogo del furto.

Pollenza, 29 gennaio 2026 – Ladro incastrato dal Dna, a distanza di tre anni. I carabinieri della stazione di Pollenza hanno denunciato alla Procura un cittadino albanese di 34 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’attività investigativa trae origine da un colpo perpetrato nel marzo 2023 ai danni della sede di un’azienda del posto, la Egan (ditta che produce ceramiche fatte a mano). In quella circostanza i malviventi, dopo aver forzato una porta d’accesso, si erano introdotti all’interno dello show-room, da dove avevano rubato una cassaforte contenente circa 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo da 85mila euro, ladro incastrato dal Dna. Tradito dalle tracce lasciate sulla torcia Approfondimenti su Pollenza Ladro Furto di orologi, soldi e oro a Vetralla: arrestato ladro seriale "tradito" dalle tracce di sangue A Vetralla, i carabinieri hanno arrestato un uomo di origini rumene, ritenuto responsabile di numerosi furti di orologi, denaro e oro. Ladro incastrato dalle telecamere. Il parroco lo vede dal supermercato Un ladro è stato catturato grazie alle telecamere di sorveglianza, mentre tentava di commettere un furto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pollenza Ladro Argomenti discussi: Lotto, vincita da colpo grosso a Caprarola. Colpo da 85mila euro, ladro incastrato dal Dna. Tradito dalle tracce lasciate sulla torciaPollenza, 29 gennaio 2026 – Ladro incastrato dal Dna, a distanza di tre anni. I carabinieri della stazione di Pollenza hanno denunciato alla Procura un cittadino albanese di 34 anni, senza fissa dimor ... ilrestodelcarlino.it POLLENZA - Nel marzo del 2023 alcuni malviventi avevano messo a segno un colpo da 85mila euro in uno show room. Denunciato un 34enne - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.