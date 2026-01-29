‘Colpa dei Sensi’ la fiction su Canale 5 | Porto San Giorgio e Fermo vanno in tv

Venerdì sera parte la nuova fiction “Colpa dei sensi” su Canale 5, girata tra Porto San Giorgio e Fermo nelle Marche. La miniserie, diretta da Simona e Ricky Tognazzi, porta in tv attori come Gabriel Garko e Anna Safroncik. La prima puntata va in onda alle 21.30 e già si preannuncia un successo tra gli appassionati di fiction italiane.

Fermo, 29 gennaio 2026 – Il 2026 si apre all’insegna della grande fiction girata nelle Marche, con la messa in onda da venerdì prossimo 30 gennaio in tre prime serate su Canale 5 della nuova miniserie Colpa dei sensi diretta da Simona e Ricky Tognazzi che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. L’intero cast per giorni a Fermo: ecco dove alloggiava. L’intero cast è stato per giorni a Fermo, a girare in centro storico, alloggiando a Villa Lattanzi, a Torre di Palme, vivendo profondamente l’anima fermana. La nuova fiction vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi, è stata scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

