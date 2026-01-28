Colpa dei sensi debutta su Canale 5 | la nuova fiction girata nelle Marche

Colpa dei sensi debutta questa sera su Canale 5, portando in tv la nuova miniserie girata nelle Marche. La fiction, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, va in onda da venerdì 30 gennaio in prima serata. La serie si presenta come uno dei primi grandi appuntamenti televisivi del 2026, puntando sulla suspense e sui personaggi interpretati dai due attori principali. La produzione, tutta italiana, ha scelto le Marche come sfondo per alcune scene chiave, dando risalto ai paesaggi e alle atmosfere di quella regione.

Il 2026 si apre nel segno della grande fiction italiana con Colpa dei sensi, la nuova miniserie in onda da venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. La serie, articolata in tre appuntamenti serali per un totale di sei episodi da 50 minuti ciascuno, è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e vede il ritorno sul set della coppia formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, già insieme nella fiction Se potessi dirti addio. Accanto ai protagonisti, Colpa dei sensi può contare su un cast ricco e trasversale che include Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Rosanna Banfi e molti altri.

Le Marche sono di nuovo al centro dell’attenzione televisiva.

Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Colpa dei sensi, la fiction che porta le Marche in prima serata su Canale 5La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, girata nelle Marche, debutta in prima serata su Canale 5 valorizzando territori, maestranze locali e produzioni regionali ... lanuovariviera.it

La nuova serie Colpa dei sensi porta anche il Fermano su Canale 5. Agostini: «Importante vetrina per le bellezze del territorio»CINEMA - Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission: «Dopo il successo di Balene su Rai 1, con il debutto di Colpa dei sensi non potevamo aprire meglio il 2026, ... cronachefermane.it

Marche in vetrina su Canale 5, con la miniserie "Colpa dei Sensi" trasmessa in prima serata x.com