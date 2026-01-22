Malaga-Burgos venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi della sfida Malaga-Burgos, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici di una partita tra due squadre con stati d’animo diversi: il Malaga, rafforzato dall’arrivo di Funes, e il Burgos, alla ricerca di continuità dopo tre trasferte consecutive. Un confronto importante nel contesto del campionato, che richiede attenzione e analisi obiettiva.

Il Burgos torna a giocare in trasferta dopo tre partite casalinghe, due vinte in campionato e una persa in coppa contro il Valencia, e lo fa in casa di un Malaga lanciatissimo dopo l’arrivo di Juan Francisco Funes in sostituzione di Sergio Pellicer. Il classe 1983 di Loja ha debuttato sulla panchina degli Albicelestes il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida Malaga-Burgos del 23 gennaio 2026 alle ore 20:30, con informazioni su formazioni, quote e pronostici. Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida Malaga-Burgos del venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30, con focus su formazioni, quote e pronostici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Malaga-Burgos diretta tv live: dove vedere la partita in streaming gratis; Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Malaga-Burgos venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Malaga-Burgos venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici. Malaga-Burgos diretta TV live: dove vedere la partita in streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Malaga-Burgos: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.