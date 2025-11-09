Valtellina tragedia in montagna | muore l’alpinista Mauro Profaizer durante una scalata sulle Alpi Retiche

Laprimapagina.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in alta quota sulle Alpi Retiche, dove un alpinista ha perso la vita durante una scalata domenica pomeriggio. La vittima è Mauro Profaizer, 57 anni, originario di Trento e residente ad Ardenno, in provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari del Sagf – Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio, l’uomo stava affrontando un tratto di montagna nel territorio di Berbenno di Valtellina, a circa 2.570 metri di quota, quando è scivolato sul terreno reso viscido dalla neve caduta nelle ultime ore. La caduta, avvenuta su un pendio particolarmente insidioso, è stata fatale: l’alpinista è precipitato per circa 300 metri, terminando la corsa in un canalone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

valtellina tragedia in montagna muore l8217alpinista mauro profaizer durante una scalata sulle alpi retiche

© Laprimapagina.it - Valtellina, tragedia in montagna: muore l’alpinista Mauro Profaizer durante una scalata sulle Alpi Retiche

Altre letture consigliate

valtellina tragedia montagna muoreEscursionista di 57 anni muore precipitando in montagna a Berbenno - Tragedia in montagna oggi in Valtellina: un escursionista di 57 anni, residente ad Ardenno, ha perso la vita in seguito a una caduta di circa 300 metri in ... Secondo radiotsn.tv

valtellina tragedia montagna muoreMauro Profaizer cade per 300 metri in un canalone in Valtellina e muore a 57 anni - Mauro Profaizer, 57enne originario di Trento ma residente in provincia di Sondrio, è morto ... Si legge su msn.com

valtellina tragedia montagna muoreTragico incidente in montagna, muore il 57enne Mauro Profaizer: l'alpinista era originario del Trentino - Tragico incidente in montagna nella giornata di oggi (9 novembre) in Provincia di Sondrio, sulle montagne della Valtellina: il 57enne Mauro Profaizer, originario di Rovereto e da alcuni anni ... Da ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Valtellina Tragedia Montagna Muore