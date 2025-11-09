Valtellina tragedia in montagna | muore l’alpinista Mauro Profaizer durante una scalata sulle Alpi Retiche
Tragedia in alta quota sulle Alpi Retiche, dove un alpinista ha perso la vita durante una scalata domenica pomeriggio. La vittima è Mauro Profaizer, 57 anni, originario di Trento e residente ad Ardenno, in provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari del Sagf – Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio, l’uomo stava affrontando un tratto di montagna nel territorio di Berbenno di Valtellina, a circa 2.570 metri di quota, quando è scivolato sul terreno reso viscido dalla neve caduta nelle ultime ore. La caduta, avvenuta su un pendio particolarmente insidioso, è stata fatale: l’alpinista è precipitato per circa 300 metri, terminando la corsa in un canalone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
