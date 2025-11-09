Tragedia in alta quota sulle Alpi Retiche, dove un alpinista ha perso la vita durante una scalata domenica pomeriggio. La vittima è Mauro Profaizer, 57 anni, originario di Trento e residente ad Ardenno, in provincia di Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari del Sagf – Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio, l’uomo stava affrontando un tratto di montagna nel territorio di Berbenno di Valtellina, a circa 2.570 metri di quota, quando è scivolato sul terreno reso viscido dalla neve caduta nelle ultime ore. La caduta, avvenuta su un pendio particolarmente insidioso, è stata fatale: l’alpinista è precipitato per circa 300 metri, terminando la corsa in un canalone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Valtellina, tragedia in montagna: muore l’alpinista Mauro Profaizer durante una scalata sulle Alpi Retiche