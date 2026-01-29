Codice della strada Consulta chiarisce | Guidare dopo aver assunto droga punibile solo se crea pericolo concreto per la circolazione

La Corte costituzionale ha chiarito che guidare dopo aver assunto droga non è di per sé un reato, a meno che non si dimostri un pericolo reale per la sicurezza stradale. La Consulta ha deciso che la legge punisce solo chi mette in pericolo gli altri, non chi si limita a usare sostanze stupefacenti senza rischiare incidenti. La decisione cambia le regole per chi si trova sotto effetto di droghe ma non ha causato danni o rischi evidenti sulla strada.

La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è punibile solamente se si crea pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell'articolo 187 del Codice della strada, modificata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Codice della strada, la Consulta: guida dopo la droga punibile solo se crea pericolo

La Corte costituzionale ha deciso che guidare sotto l’effetto di droga può essere punito solo se si dimostra che la condizione ha creato un pericolo per la sicurezza stradale.

