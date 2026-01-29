Cittiglio aiuta il figlio a picchiare con una spranga un 15enne | arrestato papà 46enne

Un uomo di 46 anni di Brenta è stato arrestato dai carabinieri di Laveno Mombello. Secondo quanto accertato, avrebbe aiutato il suo figlio adolescente a colpire con una spranga un ragazzino di 15 anni. L’episodio è avvenuto a Cittiglio e ha portato all’arresto del padre, che ora si trova in carcere. La vittima ha riportato ferite serie, mentre le indagini continuano per chiarire i motivi dello scontro.

Varese, 29 gennaio 2026 – Avrebbe  aiutato il figlio adolescente a picchiare un ragazzino di 15 anni:  per questo un 46enne di Brenta è stato portato in carcere nelle scorse ore dai carabinieri di Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il grave fatto sarebbe avvenuto il 24 gennaio a Cittiglio, nel Varesotto, quando si era registrato un pomeriggio ad alta tensione nella zona della stazione ferroviaria e due ragazzini si erano presentati feriti al pronto soccorso. Cittiglio, pomeriggio ad alta tensione in stazione: gruppo di giovanissimi nel mirino delle forze dell’ordine A quanto è emerso dalle indagini eseguite dai militari sabato scorso, un gruppo di minorenni avrebbe aggredito un 16enne per ragioni ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

