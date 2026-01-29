Aiuta il figlio a picchiare un 15enne con una spranga a Cittiglio | 46enne in carcere

Un uomo di 46 anni, che già aveva problemi con i servizi sociali, è finito in carcere a Varese. Secondo le forze dell’ordine, avrebbe aiutato il figlio a colpire un ragazzo di 15 anni con una spranga. I carabinieri lo hanno arrestato dopo aver raccolto le prove.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.