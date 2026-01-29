Aiuta il figlio a picchiare un 15enne con una spranga a Cittiglio | 46enne in carcere
Un uomo di 46 anni, che già aveva problemi con i servizi sociali, è finito in carcere a Varese. Secondo le forze dell’ordine, avrebbe aiutato il figlio a colpire un ragazzo di 15 anni con una spranga. I carabinieri lo hanno arrestato dopo aver raccolto le prove.
Un 46enne, già in affidamento in prova ai servizi sociali, è stato condotto in carcere a Varese dai carabinieri. Lo scorso sabato 24 gennaio avrebbe aiutato il figlio minorenne a picchiare un 15enne con una spranga a Cittiglio.🔗 Leggi su Fanpage.it
