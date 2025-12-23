Rapinato a Milano la chiamata al papà del 15enne | Se non versi 100 euro uccido tuo figlio
Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di una rapina a Milano, durante la quale i criminali hanno minacciato il padre con un estorsione di 100 euro, al fine di evitare il peggio. I dati evidenziano che il 20% dei reati predatori sono commessi da minorenni, includendo furti, scippi e aggressioni, sottolineando la diffusione di comportamenti criminali tra i giovani nelle aree urbane.
I dati: il 20 per cento dei reati predatori è commesso da minorenni. Sono furti in strada, scippi, rapine e aggressioni. Il questore Bruno Megale lo ha spiegato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
