Cittadinanza a Francesca Albanese? Il Pd si sfila secco ' no' con 25 voti contrari Solo il M5s con Fondamenta-Avs

In consiglio comunale a Cesena, la proposta di conferire la titolo di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, non ha trovato il sostegno sperato. Il Partito Democratico si è schierato contro, votando no in modo deciso, con 25 preferenze contrarie. Solo il Movimento 5 Stelle ha deciso di andare avanti, sostenendo la proposta con il gruppo Fondamenta-Avs. La bocciatura è stata netta, lasciando poche speranze di un ripensamento.

In seguito alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Fondamenta e Avs hanno risposto a Giubilei, sottolineando la volontà di evitare polemiche strumentali.

