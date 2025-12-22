Il viaggio in Cisgiordania raccontato dall' assessora Fondamenta e Avs | Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra si congratula con l’assessora alla Pace del Comune di Cesena, Giorgia Macrelli, per l’incontro di ieri, domenica 21 dicembre, all’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, dedicato al racconto del viaggio in Cisgiordania fatto a novembre e a una testimonianza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il viaggio in Cisgiordania raccontato dall'assessora, Fondamenta e Avs: "Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese" Leggi anche: Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria Leggi anche: Il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Il campo era la mia anima”: voci dalla Cisgiordania; Circolo Matteotti Parma: I sindaci della provincia promuovano il confronto tra le componenti israeliane e palestinesi disponibili al dialogo. “Il campo era la mia anima”: voci dalla Cisgiordania - In Cisgiordania con Kairos Italia: il viaggio di Beatrice tra checkpoint, coloni, Jenin e Valle del Giordano, per raccontare la quotidianità dell’occupazione. ilbolive.unipd.it

Attivisti, italiani della flottiglia in viaggio per Cisgiordania - Sono in viaggio verso un valico della Cisgiordania gli attivisti italiani della flottiglia Thousand Madleens trattenuti dalle autorità israeliane dopo l'abbordaggio nella notte fra il 7 e l'8 ottobre. ansa.it

I delegati territoriali in viaggio tra Palestina e Cisgiordania - Dal 2 al 6 novembre, una delegazione istituzionale italiana ha visitato la Palestina e la Cisgiordania per esprimere "solidarietà al popolo palestinese e esplorare possibili ... lanazione.it

Buon Sabato, Lettori e Lettrici dei Diari. A #Natale regala un libro! Quest'anno regala un libro a Natale! “Palestina Nonostante. Viaggio in Cisgiordania” di Emanuela Crosetti edito da Exòrma Edizioni è disponibile alla Libreria Diari di Bordo - Libri Per V - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.