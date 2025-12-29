Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Fondamenta e Avs replicano a Giubilei | No a polemiche strumentali

In seguito alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Fondamenta e Avs hanno risposto a Giubilei, sottolineando la volontà di evitare polemiche strumentali. La discussione riflette le diverse opinioni sul riconoscimento pubblico e sulla gestione delle nomine onorarie, invitando a un confronto rispettoso e basato su principi condivisi.

Polemica tra Fondamenta e Avs e Francesco Giubilei sulla proposta di conferimento di una cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. I due movimenti politici di sinistra replicano ad una lettera di Giubilei pubblicata sulla stampa locale dove l'opinionista scrive che Albanese "non porterebbe.

