Quaranta città italiane si preparano a tingersi di rosa in vista del Giro d’Italia. Manca ormai poco: l’8 maggio, la corsa partirà dalla Bulgaria, e da quel momento i fari si accenderanno sulle 21 tappe che porteranno fino a Roma. Cento giorni prima della grande partenza, l’Italia si anima di attesa e di eventi legati alla celebre corsa ciclistica.

Una magia che può riuscire solo al Giro d’Italia, un abbraccio ideale che unisce territori, popoli e passioni lungo il percorso della corsa della Gazzetta, che da venerdì 8 maggio a domenica 31 scriverà il capitolo 109 di un romanzo cominciato nel 1903. E ieri il conto alla rovescia ha raggiunto un traguardo simbolico, i 100 giorni alla grande partenza che quest’anno sarà per la prima volta nella storia in Bulgaria, a uno sguardo dal Mar Nero: in particolare da Nessebar, colonia greca del VI secolo avanti Cristo sulle coste del Mar Nero, l’antica Menebria fondata dai Traci. Mentre il gran finale per la quarta volta di fila (mai successo), l’ottava in totale, sarà ospitato dalla grande bellezza di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, -100 giorni: quaranta città si colorano di rosa

