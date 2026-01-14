Cassano, sale la febbre da Giro. La città si colora a festa per l’evento “L’Italia in Rosa“.

A Cassano la passione per il Giro d’Italia cresce con l’arrivo dell’evento “L’Italia in Rosa”. La città si prepara a vivere questa importante manifestazione ciclistica, con decorazioni e iniziative che coinvolgono tutta la comunità. Da giorni, l’atmosfera si fa più vivace, culminando con l’installazione di una grande bicicletta luminosa in piazza Garibaldi, simbolo di entusiasmo e partecipazione per questa edizione.

Giro d’Italia, si apre l’anno “di tappa“, e la città si accende. Dall’altra sera un’enorme bicicletta luminosa troneggia sull’alzabandiera di piazza Garibaldi. È solo la prima di tante installazioni che, di qui al 27 maggio, giorno della partenza della tappa numero diciassette del Giro, celebreranno il doppio, importantissimo, avvenimento: la tappa, e i sessant’anni dalla storica vittoria di Gianni Motta, orgoglio cassanese e nazionale, “una leggenda, personaggio che rimane nella memoria collettiva del ciclismo italiano ed esempio di passione, sacrificio e talento“. La bicicletta luminosa è per ora bianca, ma rosa diverrà a breve, insieme ad altri monumenti cassanesi: il 28 gennaio, a cento giorni dall’inizio del Giro, Cassano d’Adda sarà uno dei palcoscenici dell’evento “L’Italia in Rosa“, che coinvolgerà tutte le città di tappa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

