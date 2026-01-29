Cisgiordania Tg2000 nel villaggio dell’attacco ai carabinieri

Gli inviati di TG2000 sono entrati nel villaggio della Cisgiordania dove, pochi giorni fa, due carabinieri italiani in servizio al consolato di Gerusalemme sono stati fermati da un colono israeliano armato. La scena, ripresa dalle telecamere, mostra il momento teso dell’episodio, che ha suscitato preoccupazione tra le forze italiane e le autorità locali.

Le telecamere di TG2000 entrano nel villaggio della Cisgiordania dove due carabinieri italiani in servizio al consolato di Gerusalemme sono stati fermati da un colono israeliano armato. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

