Cisgiordania i coloni tornano nel villaggio di Ein al-Duyuk | Hanno picchiato bambini e anziani malati

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i coloni israeliani sono tornati nel villaggio di Ein al-Duyuk, nella Cisgiordania, causando tensione e scontri con la popolazione locale. Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti, tra cui l'aggressione di attivisti italiani avvenuta due settimane fa, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità della zona.

