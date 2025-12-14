Cisgiordania i coloni tornano nel villaggio di Ein al-Duyuk | Hanno picchiato bambini e anziani malati

Nella notte, i coloni israeliani sono tornati nel villaggio di Ein al-Duyuk, nella Cisgiordania, causando tensione e scontri con la popolazione locale. Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti, tra cui l'aggressione di attivisti italiani avvenuta due settimane fa, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità della zona.

Alle 3 di stamane i coloni israeliani hanno nuovamente invaso il villaggio di Ein al-Duyuk, lo stesso dove due settimane fa erano stati attaccati tre attivisti italiani. Il racconto a Fanpage.it: "Nonostante ciò non andremo via”. Fanpage.it Gli italiani pestati dai coloni israeliani: “Sono tornati, vogliono tutta la West Bank”. Feriti e case in fiamme - Duyuk, erano sempre una decina, armati e bardati, come la notte in cui hanno attaccato noi. ilfattoquotidiano.it Tre attivisti italiani feriti dai coloni in Cisgiordania - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- ansa.it In Cisgiordania, la distruzione sistematica degli uliveti palestinesi da parte di coloni israeliani e forze militari continua a rappresentare una grave violazione dei diritti umani e un attacco diretto ai mezzi di sostentamento di migliaia di famiglie. L’ulivo, simbolo se - facebook.com facebook A #Taybeh, villaggio in #Cisgiordania, si sono registrati nuovi attacchi dei coloni israeliani all'indomani dell'inaugurazione delle "Notti di Natale" della chiesa latina. Il parroco: "Non ci sentiamo al sicuro, ma continuiamo la nostra vita" Leggi qui ?? x.com