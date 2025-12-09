Arrivano i pollici verdi di Forestami Un nuovo bosco con duemila alberi La piantumazione è aperta a tutti

Forestami dà il via a un grande progetto di piantumazione con 2000 alberi, coinvolgendo la comunità. Questa iniziativa trasformerà il paesaggio locale, contribuendo a un futuro più sostenibile e verde. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a questa importante opera di riqualificazione ambientale.

La cittadina si prepara a vivere una trasformazione verde di straordinario respiro, un intervento che promette di ridisegnare l’aspetto paesaggistico di un’intera porzione del territorio. Quasi duemila nuovi alberi e arbusti stanno infatti per arrivare tra via Dei Boschi e via Perlasca grazie all’adesione del Comune al grande progetto di riforestazione “Forestami“ promosso da Città Metropolitana. Un’iniziativa capace di unire visione ambientale, attenzione alla biodiversità e una nuova idea di vivibilità urbana. L’area di venti ettari rappresenta un punto strategico nella rete ecologica. Il nuovo intervento andrà a rafforzare il corridoio verde che collega il Parco dei Mulini a Nord e il Parco del Roccolo a Sud seguendo un asse che diventerà un polmone naturale inserito tra zone residenziali e ambiti produttivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it