Forbes Ceo Awards 2025 premiati i manager che guidano l’Italia dell’innovazione

Gli Forbes Ceo Awards 2025 hanno celebrato i manager italiani più innovativi, evidenziando le figure di spicco della leadership nazionale. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto il 3 dicembre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, chiudendo il Ceo Italian Summit promosso da Business International – Fiera Milano.

I Forbes Ceo Awards 2025 hanno acceso i riflettori sui protagonisti della leadership italiana. L’ottava edizione, come riporta Forbes Italia, si è svolta mercoledì 3 dicembre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, chiudendo il Ceo Italian Summit promosso da Business International – Fiera Milano. Un appuntamento che, come nelle edizioni precedenti, ha messo al centro il confronto tra industria, istituzioni e innovazione, indicando le traiettorie del sistema produttivo nazionale. La cerimonia. Ad aprire la cerimonia è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, seguito dall’intervento di Nicola Formichella, ceo della testata, che ha ricordato il significato dell’evento nel racconto dell’evoluzione della leadership italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

