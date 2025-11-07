Un' alleanza per il sostegno ai malati oncologici | il Ciisaf apre al terzo settore

FASANO - Il Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale dell'ambito di Fasano, Ostuni e Cisternino (Ciisaf) lancia un’iniziativa per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. Attraverso un nuovo avviso pubblico, consultabile sull'albo pretorio del Ciisaf e sui siti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

