Mathieu van der Poel potrebbe partecipare alla prossima tappa di ciclocross in programma domenica 18 gennaio a Benidorm, in Spagna. La sua presenza potrebbe influenzare la lotta per la conquista della Coppa del Mondo, considerando il suo ruolo di protagonista in questa disciplina. Resta da capire se il campione olandese deciderà di confermare la sua presenza in questa gara importante del circuito invernale.

Mathieu van der Poel potrebbe aggiungere una gara al suo fittissimo programma invernale e presentarsi al via della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross che si disputerà domenica 18 gennaio a Benidorm (Spagna). Il fuoriclasse olandese, infatti, risulta presente nella startlist dell’evento e a spiegarne il motivo è stato Gerben de Knegt, selezionare della sua Nazionale: “ Deciderà più tardi questa settimana se parteciperà effettivamente. L’iscrizione ufficiale a questa prova di Coppa del Mondo si chiudeva lunedì pomeriggio. Se non sei tra gli iscritti, non puoi più essere registrato. Ecco perché abbiamo deciso di convocarlo comunque, risolvendo il problema “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel aggiunge una gara di ciclocross? Spiragli su domenica, è caccia alla Coppa del Mondo

Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel sa solo vincere, battuto Del Grosso in Coppa del Mondo

Leggi anche: La Coppa del Mondo di ciclocross riparte da Zanhoven: tutti a caccia di van der Poel. Van Aert ko

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Van der Poel suona la nona sulla neve di Zonhoven. Grigolini e Pellizotti tra gli juniores; Mathieu van der Poel dopo Zonhoven: Abbiamo corso su una pista di ghiaccio. Vincere anche la Coppa del Mondo? Non era nei miei piani ma...; VAN DER POEL. «NON DO NULLA PER SCONTATO, TUTTO E' FUGACE E IO HO IMPARATO A GODERMELA DI PIU'»; Van der Poel imbattibile: 9 su 9. Cresce l’Italia giovane con Grigolini e Giorgia Pellizotti.

Mathieu van der Poel aggiunge una gara di ciclocross? Spiragli su domenica, è caccia alla Coppa del Mondo - Mathieu van der Poel potrebbe aggiungere una gara al suo fittissimo programma invernale e presentarsi al via della tappa della Coppa del Mondo di ... oasport.it