Italia incidente shock | tir travolge un’anziana muore sul colpo Traffico in tilt

Il mattino aveva portato con sé il solito, frenetico rumore di una grande città che si risveglia. Le sirene, però, lo hanno squarciato con una nota stridente e improvvisa. Un urto sordo e violento, un momento che ha cristallizzato il tempo per i pochi sfortunati testimoni. È la frazione di secondo in cui una vita scompare, travolta dalla mole implacabile di un mezzo pesante, in un angolo di strada dove fino a un attimo prima tutto sembrava normale. Il silenzio irreale che segue il frastuono è stato rotto solo dal grido strozzato dei soccorritori e dalla disperata corsa contro il tempo di chi, purtroppo, sapeva già che non ci sarebbe stato nulla da fare.

