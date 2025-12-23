Incidente choc al casello terribile schianto contro il tir | 22enne muore sul colpo

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, un grave incidente ha coinvolto un'auto e un tir al casello nel Torinese, provocando la morte di un giovane di 22 anni. L'evento ha causato notevoli disagi alla viabilità e ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incidente.

La notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre si è trasformata in un incubo sulle strade del Torinese, dove un gravissimo incidente ha spezzato una vita giovanissima. Poco dopo la mezzanotte, lungo uno dei tratti più trafficati della rete viaria che circonda Torino, il silenzio notturno è stato rotto da un impatto violentissimo, capace di lasciare dietro di sé una scena drammatica e senza scampo. Il sinistro si è verificato lungo la tangenziale nord, nel tratto che dall'anello che circonda la città conduce verso l'autostrada Torino Bardonecchia. In quel punto, per cause ancora in fase di accertamento, un'auto ha tamponato un mezzo pesante fermo sulla carreggiata in direzione dell'anello.

