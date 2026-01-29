La Coppa Italia delle Regioni di ciclismo si svolge questa settimana in diverse tappe italiane. Olesen, portavoce della Novo Nordisk, sottolinea che questa gara rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare contro obesità e diabete. La società farmaceutica, infatti, è official health partner della Lega Ciclismo Professionistico e punta a usare l’evento per promuovere la prevenzione. «Per noi è strategico», dice Olesen, «perché ci permette di portare avanti i nostri obiettivi di assistenza e cura delle patologie legate a stili di vita sb

“Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di sviluppare i nostri obiettivi di prevenzione, assistenza e cura di patologie come l’obesità e il diabete. La Coppa delle Regioni rappresenta un’occasione unica: una piattaforma per la sensibilizzazione e la prevenzione di queste malattie”. Lo ha dichiarato Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ciclismo, Olesen (Novo Nordisk): “Coppa Italia Regioni occasione unica per lotta a obesità e diabete”

Approfondimenti su Coppa Italia Regioni

Questa mattina a Roma, Olesen, rappresentante del team Novo Nordisk, ha annunciato una partnership con la Lega Ciclismo Professionistico.

Olesen di Novo Nordisk annuncia una partnership con la Lega Ciclismo Professionistico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ciclismo, Olesen (Novo Nordisk): “Coppa Italia Regioni occasione unica per lotta a obesità e

Ultime notizie su Coppa Italia Regioni

Argomenti discussi: Novo Nordisk, Olesen Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiave; Novo Nordisk, Olesen Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiave; Novo Nordisk, Olesen Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiave; Torna la Coppa Italia delle Regioni, il via dalla Sardegna.

Ciclismo: Coppa Italia Regioni, Olesen (Novo Nordisk), 'partnership per lotta a obesità e diabete'(Adnkronos) - Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di sviluppare i nostri obiettivi di prevenzione, assistenza e cura di patolog ... msn.com

Novo Nordisk, Olesen Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiaveROMA (ITALPRESS) - 'Ogni giorno in Novo Nordisk lavoriamo con l’obiettivo di garantire un futuro più sano e una vita migliore alle persone ... notizie.tiscali.it

Novo Nordisk, Olesen “Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiave” Novo Nordisk, Olesen "Diabete e obesità in rapida crescita, prevenzione chiave" - facebook.com facebook

Verso la trimestrale, Novo Nordisk è a sconto x.com