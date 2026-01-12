Farmaceutica | Jens Pii Olesen alla guida di Novo Nordisk Italia

Jens Pii Olesen è stato nominato nuovo General Manager di Novo Nordisk Italia, come annunciato dall’azienda. Con una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, Olesen si farà carico della guida strategica della filiale italiana, contribuendo allo sviluppo e alla crescita dell’azienda nel mercato locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’azienda nel consolidamento della presenza in Italia e nel rafforzamento delle attività nel settore farmaceutico.

(Adnkronos) – Jens Pii Olesen è il nuovo General manager di Novo Nordisk Italia. Lo rende noto l'azienda. Olesen, 57 anni, nato e cresciuto in Danimarca, sposato con due figli, si è laureato presso la facoltà di Economia alla Copenaghen Business School per poi seguire corsi executive alla Harvard Business School.

