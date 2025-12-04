Giovani imprenditori Sicindustria Claudia Brudetto è la nuova presidente

Claudia Brudetto è la nuova presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina. L’elezione è avvenuta oggi durante l’Assemblea privata, a cui è seguito l’evento “50 Anni di Futuro. Impresa, Innovazione e Territorio”, che nel Salone della Borsa della Camera di commercio ha riunito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

