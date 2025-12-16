gianluca zaccaria nuovo presidente dei giovani imprenditori ance sicilia

Gianluca Zaccaria è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, entrando in carica con l’obiettivo di rafforzare l’impegno dei giovani imprenditori nel settore edile e promuovere lo sviluppo economico della regione.

Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita. La squadra è composta dai vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania, delega alla comunicazione, alla formazione manageriale e alle relazioni esterne), Giacomo Scancarello (Ance Palermo, delega all’innovazione, alla digitalizzazione. Feedpress.me

