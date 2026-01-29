Chivu ha solo un pensiero dopo la Champions | Playoff con Mourinho? Devo affrontare prima Nicola

Dopo la sconfitta in Champions, Chivu pensa solo alla Cremonese. Il difensore romeno mette da parte i playoff contro Benfica o Bodo e si concentra sulla prossima partita di campionato. Per lui, quella contro i grigiorossi è la sfida più importante dell’anno.

Per Chivu adesso c'è soltanto una priorità e non sono i playoff della Champions League contro una tra Benfica e Bodo: "La Cremonese è la partita più importante della stagione".

Approfondimenti su Chivu Cremonese

Chivu commenta la vittoria contro il Dortmund e non si lascia trascinare dai discorsi sui playoff contro Mourinho.

Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio.

Ultime notizie su Chivu Cremonese

