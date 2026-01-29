Chivu commenta la vittoria contro il Dortmund e non si lascia trascinare dai discorsi sui playoff contro Mourinho. Il tecnico nerazzurro dice che pensa a Nicola e si concentra sulla squadra, senza perdere tempo con le polemiche. La sua analisi si concentra sulla partita e sui singoli, come Sommer, Luis Henrique e Diouf, che hanno dato il massimo in un ambiente difficile.

Chissà cosa sarebbe successo, se non fossero arrivate le due sconfitte negli ultimissimi minuti contro Atletico Madrid e Liverpool. I punti dicono che, con la vittoria di Dortmund, l'Inter oggi sarebbe beata tra le prime 8 della Champions League (qui la classifica). Ma così non è stato, nonostante la convincente conquista del Signal Iduna Park. "Abbiamo quello che meritiamo e non bisogna guardarsi indietro ma prendersi quello che abbiamo fatto - analizza Cristian Chivu -. Qui, con questo pubblico, non era semplice. Ma la gara è stata buona, nonostante potessimo fare qualcosa in più. Negli ultimi due mesi questo gruppo è cresciuto in maniera esponenziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Abbiamo quello che meritiamo. Playoff contro Mourinho? Io penso a Nicola"

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu commenta con franchezza il momento dell’Inter.

