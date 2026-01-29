Inter parla Chivu | Abbiamo quello che meritiamo non dobbiamo guardare indietro Su Mourinho…

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu commenta con franchezza il momento dell’Inter. Il tecnico dei nerazzurri sottolinea che la squadra ha ottenuto ciò che meritava e invita a non guardare indietro, concentrandosi sul presente. In un’analisi diretta, Chivu non fa promesse, ma si dice soddisfatto della prestazione e della strada intrapresa.

