Chivu a Sky | Palyoff? Abbiamo ciò che meritiamo voglio sottolineare la prova di Sommer e Luis Henrique Possibile sfida con Mourinho? La partita più importante è un’altra

Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Borussia Dortmund, dicendo che la squadra ha ciò che si merita. L’allenatore ha elogiato le prestazioni di Sommer e Luis Henrique, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla prossima partita, che potrebbe essere contro Mourinho. Chivu ha anche precisato che la partita più importante non è ancora arrivata.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Intervenuto nel corso del postpartita di Borussia Dortmund Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 0 a 2 nell’ultimo turno della League Phase di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. BILANCIO DELLA LEAGUE PHASE – « Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro a quello che non abbiamo fatto. Non era semplice neanche stasera, con questo stadio e questa energia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Borussia Dortmund-Inter 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Diouf, Chivu ai playoffL'Inter vince 2-0 a Dortmund, entrambi i gol arrivano nella ripresa: rete splendida su punizione di Dimarco all'81', raddoppio di Diouf al 94' (suo primo gol in nerazzurro). Chivu chiude la League Pha ... sport.sky.it

Chivu a Sky : Mourinho ai playoff? Penso a Nicola domenica. Diouf ha capito quanto è difficile vestire questa magliaL’onore di una partita in quel di Dortmund vinta con grande autorità, la ciliegina sulla torta di una League Phase di Champions che avrebbe potuto anche regalare qualcosa in più ... fcinternews.it

42' Buona iniziativa di Luis Henrique che questa volta arriva sul fondo e crossa: colpo di testa a schiacciare di Bonny, Kobel fa sua la sfera in due tempi #BVBINTER 0-0 #UCL #ForzaInter x.com

BORUSSIA DORTMUND-INTER, LA FORMAZIONE UFFICIALE Sommer, Akanji, Acerbi, Bisseck, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Bonny, Thuram - facebook.com facebook