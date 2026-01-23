Pagelle Inter Pisa | Sommer da pensionare Luis Henrique bocciato Dimarco cambia la partita!

Le pagelle di Inter-Pisa analizzano le prestazioni dei giocatori nella sfida di San Siro, valida per la 22ª giornata di Serie A. Sommer si distingue come possibile punto di miglioramento, mentre Luis Henrique non ha convinto. Dimarco, invece, ha contribuito a cambiare l'andamento della partita. Ecco i voti e i commenti sui protagonisti di questa partita.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Pisa: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie A. Finisce qui Inter Pisa, risultato finale di 6 a 2 nel match valevole per il 22° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Dimarco, Pio Esposito. FLOP a fine primo tempo: Sommer, Luis Henrique. TOP a fine partita: Dimarco, Pio Esposito. FLOP a fine partita: Sommer, Luis Henrique. 3-5-2: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique (Dimarco), Sucic (Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (Akanji); Lautaro (Bonny), Pio Esposito (Thuram).

