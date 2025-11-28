Rimini Serie C è finita! La FIGC revoca l’affiliazione alla società romagnola | società in liquidazione e giocatori svincolati! La squadra esclusa dal campionato

Rimini Serie C, è finita! Il club romagnolo perde lo status federale: tutti i tesserati risultano ora liberi. La decisione arriva dopo la messa in liquidazione Ora è davvero finita. La FIGC ha annunciato ufficialmente la revoca dell'affiliazione al Rimini Football Club, dopo che la società romagnola è stata posta in liquidazione. Con questa decisione,

