Chiude l' azienda e i lavoratori in subappalto Piaggio perdono il posto | scatta la protesta

Il 31 gennaio, Amex Spa, azienda che opera come subappalto presso Piaggio a Pontedera, chiuderà le sue attività, coinvolgendo anche i lavoratori impiegati nel magazzino ricambi e nel reparto carico. La decisione ha generato preoccupazione tra i dipendenti e ha scatenato proteste. Questa chiusura rappresenta un momento di incertezza per le persone coinvolte e solleva questioni sulla continuità occupazionale nel settore.

"Il 31 gennaio l'azienda Amex Spa, operante in subappalto per Ceva Logistics nel magazzino ricambi e per Dsv al carico del prodotto finito, entrambi all'interno dello stabilimento Piaggio di Pontedera, cesserà la propria attività. Novantanove lavoratori e lavoratrici rivendicano l'applicazione.

