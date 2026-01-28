Orrore in Sicilia tre cacciatori trovati morti in un bosco con ferite da fucile

Una mattina di terrore nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina. Tre cacciatori sono stati trovati morti, con ferite da fucile. I corpi sono stati scoperti da un passante che ha dato l’allarme. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause di questa strage, ancora avvolta nel mistero. La comunità locale si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto.

Il ritrovamento di tre cadaveri in una zona boschiva nei pressi di Montagnareale, un piccolo centro situato sui monti Nebrodi in provincia di Messina, ha scosso profondamente la comunità locale e l'intera Sicilia. I corpi appartengono a tre cacciatori, tutti uomini residenti nella zona e descritti come persone incensurate, che erano usciti di casa nelle prime ore del mattino per quella che doveva essere una normale battuta di caccia. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2026, quando un passante che transitava lungo un sentiero isolato ha scorto i resti e ha immediatamente allertato le autorità competenti.

