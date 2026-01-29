Chi la fa l’aspetti | Fabrizio Corona ricoperto di insulti lui reagisce male e minaccia violenza

Fabrizio Corona ha reagito male agli insulti che gli sono arrivati e ha minacciato di reagire con la violenza. Dopo anni passati dall’altra parte della barricata, ora si trova spesso al centro di situazioni tese, anche lontano dai tribunali e dagli studi televisivi.

Per anni abituato a stare dall’altra parte della barricata, Fabrizio Corona oggi si ritrova sempre più spesso protagonista di situazioni tese anche lontano da studi televisivi e tribunali. Le sue presenze nei locali notturni, diventate un’estensione del racconto di Falsissimo, attirano pubblico, smartphone accesi e reazioni imprevedibili. Tra curiosità, provocazioni e commenti fuori controllo, una recente serata ha mostrato un volto diverso della movida targata Corona. Ecco cosa è successo qualche giorno fa. Fabrizio Corona, da carnefice a vittima di se stesso: ecco gli insulti in discoteca. Durante una serata all’Artemisia di Caserta, l’ex re dei paparazzi è stato bersaglio di un insulto urlato da un ragazzo tra il pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

