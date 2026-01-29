Chi esce dalla Lega non va molto lontano

Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega. Il generale ha depositato un simbolo e sta raccogliendo sostenitori e finanziamenti in tutta Italia, lasciando intendere che potrebbe presto abbandonare il partito.

Il rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona.

Matteo Salvini ha rivolto un messaggio ai membri dissidenti della Lega durante la conclusione della manifestazione a Rivisondoli, in Abruzzo.

Salvini: 'La Lega è più truppa che generali. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla'L'intento è più inclusivo. Matteo Salvini definisce la sua Lega, più allargata, e prova a tenerla nei ranghi. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, siete voi. Insomma, non solo capitani (dal ... ansa.it

Salvini: Sciocco chi esce dalla Lega, finisce nel nulla. Fine della liason con Vannacci? Non mi riferivo a lui..Il vicepremier interviene al convegno della Lega a Rivisondoli, in provincia dell'Aquila. E scansa le polemiche sull'incontro con Robinson: Incontro chi voglio ... dire.it

