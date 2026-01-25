Salvini scarica Vannacci | Non servono pesi improduttivi c' è chi pensa alla poltrona chi esce dalla Lega finisce nel nulla - VIDEO
Il rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona. Secondo alcune voci, Vannacci potrebbe lasciare la Lega per intraprendere un percorso indipendente. Questa dinamica si inserisce nel contesto delle tensioni interne al partito, evidenziando le diverse linee di pensiero e strategie politiche.
Il ministro della Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini scarica Roberto Vannacci, pronto, secondo alcuni rumors raccolti dal Giornale d'Italia, ad uscire dalla Lega e a formare un suo partito Il ministro della Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini scarica Roberto Vannacci, pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito.
Gelo tra Salvini e Vannacci, l’avvertimento del leader del Carroccio: «C’è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla»Durante la tre giorni della Lega in Abruzzo, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della coesione interna, avvertendo che chi lascia il partito rischia di perdere il proprio ruolo politico.
Salvini frena su Vannacci: La forza della Lega sono le persone, non un capitano o un generale
Salvini avvisa Vannacci: «Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla»Salvini dal palco dell'evento organizzato dalla lega a Rivisondoli, L'Aquila, dal titolo 'Idee in movimento' avverte Vannacci: «Fuori dal partito rischia di ... ilgazzettino.it
Salvini avverte l’assente Vannacci: «Chi esce dalla Lega finisce nel nulla»Il generale non viene nominato ma, poiché potrebbe essere pronto a lanciare un nuovo partito, il ministro dei Trasporti ha affermato che il Carroccio non ha bisogno «di pesi improduttivi», «non abbiam ... editorialedomani.it
