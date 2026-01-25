Salvini scarica Vannacci | Non servono pesi improduttivi c' è chi pensa alla poltrona chi esce dalla Lega finisce nel nulla - VIDEO

Il rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona. Secondo alcune voci, Vannacci potrebbe lasciare la Lega per intraprendere un percorso indipendente. Questa dinamica si inserisce nel contesto delle tensioni interne al partito, evidenziando le diverse linee di pensiero e strategie politiche.

