Matteo Salvini ha rivolto un messaggio ai membri dissidenti della Lega durante la conclusione della manifestazione a Rivisondoli, in Abruzzo. L’ex ministro ha sottolineato come l’uscita dal partito possa portare a un futuro incerto, invitando alla coesione interna. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del partito, che hanno discusso delle prossime strategie politiche e del ruolo della Lega nel panorama nazionale.

A Rivisondoli è il giorno della chiusura della manifestazione organizzata dalla Lega in Abruzzo e sul palco è salito Matteo Salvini. " Io ringrazio i giornalisti attenti e obiettivi, non abbiamo bisogno di giornalisti amici. Sono pochissimi quelli che raccontano la verità. Non facciamoci dettare la nostra agenda in Comune, in Regione, a Roma, a Bruxelles dalla loro agenda, con i loro palazzi, con la loro rassegna stampa. Non ci interessa. Anche perché alcuni di questi giornali da anni stanno pronosticando il cambio del segretario della Lega, l'unica cosa che è cambiata è il loro editore ", ha detto il segretario della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini avverte i dissidenti: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla"

Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito.

Salvini: “Chi esce da Lega finisce nel nulla”. A Zelensky: “Amico mio stai perdendo, firma accordo”Le recenti dichiarazioni di Salvini e Zelensky attirano l’attenzione sulla situazione politica e diplomatica attuale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bucci vara la giunta allargata e avverte i dissidenti: La maggioranza è forte, allinearsi è un dovere.

Salvini avverte: Chi esce dalla Lega poi finisce nel nulla. Piantedosi rilancia tutela per agentiIl leader chiude la festa della Lega in Abruzzo. Il ministro degli Interni fa sapere che nel nuovo pacchetto sicurezza ci sarà una norma sulla non iscrizione ... repubblica.it

Question Time al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini sulle iniziative volte ad una revisione del modello tariffario della tangenziale di Napoli, anche al fine di prevedere la gratuità delle tratte interne alla città. Segui la diretta - facebook.com facebook