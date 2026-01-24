Frana Nuova Zelanda morta la 15enne Sharon Maccanico originaria di Avellino | era tra i dispersi del campeggio

Una frana si è verificata presso un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, causando due decessi. Tra le vittime c’è Sharon Maccanico, una ragazza di 15 anni originaria di Avellino, che era tra i dispersi. La tragedia ha colpito le famiglie e le comunità coinvolte, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’evento.

Giovedì mattina (ora locale), una frana ha investito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. Il bilancio è stato di due morti e diversi dispersi, almeno fino alla notizia confermata dalla Farnesina della morte della quindicenne di origini italiane Sharon Maccanico. Nelle scorse ore lo zio della giovane aveva chiesto alla comunità di Picarelli di Avellino di pregare per la nipote. Poco dopo è arrivato lo stop delle ricerche dei dispersi tra le macerie e la triste notizia. Frana in Nuova Zelanda: bilancio aggiornato Giovedì 22 gennaio 2026 (in Italia era mercoledì sera), a causa delle forti piogge dei giorni precedenti, si è verificata una frana che ha investito e distrutto un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

